Conferenza stampa Pioli: «Spiace per Calabria e Rebic. Vlahovic? Cresciuto tantissimo»

Conferenza stampa Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan

Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Le sue parole

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU MILANNEWS24

FIORENTINA – «Diffido sempre dalle squadre che sembrano in difficoltà. Parliamo di una squadra che ha una forte identità. La Fiorentina è un avversario molto difficile».

VLAHOVIC – «Vlahovic è cresciuto molto. Ora è un centravanti veramente molto forte».

INFORTUNATI – «Mi spiace per Calabria, stare fermi due settimane significa perdere 3-4 partite, ma anche per Ante Rebic. Ha sentito oggi in allenamento una fitta e ha dovuto fermarsi. Domani non sarà del match».

RAFAEL LEAO – «Leao ha avuto modo di ricaricare le pile. Sta molto bene. È pronto per giocare domani».