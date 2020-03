Infortunio Reca: le condizioni del calciatore della Spal, infortunatosi al 34′ della sfida contro il Parma

Brutte notizie per la Spal in occasione della sfida del Tardini contro il Parma, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Al 34′ del primo tempo, il tecnico ferrarese Luigi Di Biagio è stato costretto a sostituire il calciatore Arkadiusz Reca per problemi fisici in seguito a un contrasto di gioco. Al suo posto è entrato Felipe.