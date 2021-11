Infortunio Pereyra, le condizioni del centrocampista dell’Udinese

Infortunio Pereyra, l’argentino costretto ad abbandonare anzitempo la sfida con il Genoa. Le sue condizioni

Dopo un quarto d’ora cambio forzato per Gotti in Udinese-Genoa. Il tecnico bianconero è stato costretto a far uscire Roberto Pereyra, rimpiazzato dall’altro argentino Pussetto.

Per il centrocampista problema alla spalla sinistra, accusato dopo essere caduto in terra in seguito ad un contrasto.

AGGIORNAMENTI:

Come riferito da Dazn, per lui lussazione alla clavicola. Rimarrà in ospedale per accertamenti.