Infortunio Rog: il centrocampista costretto ad abbandonare il campo

Infortunio Rog: il centrocampista del Cagliari è costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara contro il Brescia

Il Cagliari è costretto a rinunciare a Marko Rog. Il centrocampista croato, infatti, si è procurato un infortunio al 53′ ed al suo posto è entrato Ionita.

Problema fisico per il centrocampista ex Napoli che lascia la sua squadra nel momento di maggior difficoltà, con il Cagliari sotto per 2-1 per la doppietta di Torregrossa. Nei prossimi giorni gli aggiornamenti sulle condizioni di Rog.