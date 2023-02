Infortunio Romagnoli, ecco quanto starà fuori il centrale della Lazio

Infortunio Romagnoli, ecco quanto dovrà rimanere fuori il difensore della Lazio, che ha rimediato un problema con l’Atalanta

Oltre al pessimo risultato nella sfida di ieri sera contro l’Atalanta, in casa Lazio c’è grande preoccupazione per le condizioni di Alessio Romagnoli, costretto ieri al cambio per un indurimento del flessore.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, la sensazione è che l’ex Milan si sia fermato in tempo ma gli esami in Paideia delle prossime 48-72 ore stabiliranno tempi certi di recupero. Fuori giovedì con il Cluj, probabile assenza anche con la Salernitana.