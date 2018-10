Infortunio Salah, esce in Egitto-Swaziland: le sue condizioni

Infortunio Salah, problemi alla gamba per il calciatore egiziano del Liverpool nel match odierno contro lo Swaziland

Infortunio Salah, il calciatore egiziano del Liverpool si è fatto male quest’oggi nella partita giocata con la maglia della sua Nazionale e valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Non solo il gol per il campione egiziano direttamente da calcio d’angolo nel match disputato dall’Egitto contro lo Swaziland, anche i problemi fisici hanno recitato un ruolo da protagonista nella giornata odierna. Per il ‘Faraone’ finale di gara da dimenticare, un problema alla gamba a pochi minuti dal fischio finale.

Nella gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, vinta per 4 a 1 dall’Egitto, Salah ha realizzato direttamente da calcio d’angolo contro la Nazionale dello Swaziland. Problemi fisici per il Faraone ex Roma al minuto 88: il calciatore del Liverpool ha accusato un dolore alla gamba sinistra ed è uscito dal terreno di gioco infilandosi dritto nel tunnel degli spogliatoi. Per il momento non sono state rese note le condizioni del calciatore né la gravità dell’infortunio, tuttavia verranno svolte nelle prossime ore gli esami medici per chiarire la situazione. Le prime indiscrezioni filtrate parlano di un affaticamento muscolare per il numero 10 dell’Egitto.