Infortunio Samir, rischio per i legamenti del ginocchio

Duro colpo per l’Udinese, che in vantaggio sulla Roma per 1-0 grazie alla rete di De Paul è stato costretto a rinunciare a Samir. Il brasiliano è caduto male dopo aver saltato per prendere un pallone contestato a Cristante. Ricadendo sul ginocchio è rimasto a terra e trasportato fuori in barella. Il rischio è che i legamenti del ginocchio siano compromessi, in tal caso Samir potrebbe anche rischiare l’intera stagione. Seguono aggiornamenti.