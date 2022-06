Infortunio Skriniar: solo un problema muscolare, non ai legamenti

Si temeva un coinvolgimento dei legamenti e invece gli esami riferiscono che l’infortunio di Skriniar è di natura muscolare

L’Inter tira un sospiro di sollievo: l’infortunio di Skriniar non è grave come sembrava in diretta.

Il calciatore nerazzurro era uscito ieri per infortunio, uscendo con il volto tra le mani. La paura era che fosse un infortunio che coinvolgeva i legamenti, ma alla fine le analisi hanno detto che si tratta di un problema di natura muscolare. A riferirlo è Andre Barzaghi a Sky Sport.