Skriniar abbandona il campo per infortunio: ansia in casa Inter

Apprensione in casa Inter per l’infortunio occorso a Skriniar durante la partita della Slovacchia contro il Kazakhstan in Conference League

Brutto infortunio per Milan Skriniar nella sfida giocata con la maglia della sua nazionale.

Lo slovacco è infatti uscito anzitempo nel match contro il Kazakhstan dopo un intervento in scivolata a centrocampo. Il movimento innaturale del ginocchio ha subito destato preoccupazione e le mani sul volto del difensore nerazzurro seduto in panchina non sono una bella notizia.