Infortunio Spinazzola: da metà novembre tornerà insieme ai compagni

Infortunio Spinazzola: il laterale della Roma tornerà ad allenarsi insieme ai compagni a partire da metà novembre

Sfruttare le prossime due settimane per concludere il lavoro personalizzato e poi tornare con i compagni da metà novembre: è questo l’obiettivo di Leonardo Spinazzola a quasi quattro mesi dall’operazione al tendine d’Achille infortunato il 2 luglio nella sfida dei quarti dell’Europeo contro il Belgio.

Come spiega Gazzetta.it, Ii terzino della Roma continua a lavorare a parte, alterna allenamenti in palestra a sedute in campo con e senza pallone e le sensazioni sono sempre più buone. Adesso gli è rimasto l’ultimo step, l’ultima fase della riabilitazione, forse la più lunga perché si inizia ad intravedere la fine.