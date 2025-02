Infortunio Stankovic, le parole del portiere veneto: «Grazie mille per il vostro affetto. Cercherò di recuperare»

Filip Stankovic si è lesionato parzialmente il tendine rotuleo sinistro. Ecco le parole del portiere del Venezia sull’accaduto

Filip Stankovic si è lesionato parzialmente il tendine rotuleo sinistro, e il portiere del Venezia ha voluto dire questo sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE – «Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni. Questi infortuni purtroppo fanno parte del nostro lavoro, ma non devono e non possono fermare il mio e il nostro cammino. Lottiamo insieme per il nostro obiettivo. Ci vediamo presto, più forte di prima».