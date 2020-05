Infortunio Strakosha, frattura al quinto metatarso. Il portiere della Lazio si è fermato durante le sessioni individuali di allenamento

(dalla nostra inviata a Roma, Jessica Reatini) – Primo infortunio in casa Lazio dopo la ripresa degli allenamenti, ma non il primo nel massimo campionato italiano. Come raccolto dalla nostra redazione, Thomas Strakosha ha subito una frattura da stress al quinto metatarso.

Il portiere della Lazio si è fatto male nella giornata di ieri, durante la sessione individuale di allenamento. Nei prossimi giorni verranno resi noti i tempi di recupero.