Infortunio Ter Stegen, piove (ancora) sul bagnato per il portiere tedesco! L’ultima diagnosi non lascia alcun dubbio

Infortunio Ter Stegen, le condizioni del portiere tedesco del Girona! I tempi di recupero e quanto dovrà rimanere fuori

Un colpo durissimo, forse decisivo, per le speranze mondiali di Marc-André ter Stegen. L’avventura in prestito al Girona, iniziata solo poche settimane fa con l’obiettivo di ritrovare continuità e strappare un biglietto per la Coppa del Mondo 2026, si sta trasformando in un incubo sportivo per il portiere tedesco.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli e confermato dal club catalano oggi, il 33enne ha subito una nuova lesione muscolare. L’infortunio si è verificato sabato scorso durante la sorprendente sconfitta per 0-1 contro il Real Oviedo, ultimo in classifica. Per ter Stegen, arrivato in prestito dal Barcellona il 20 gennaio dopo un lungo stop precedente, si trattava appena della seconda presenza con la nuova maglia.

Si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra che, in attesa degli esami definitivi previsti per oggi, dovrebbe tenerlo fuori dai giochi fino a due mesi. Una diagnosi che potrebbe avere conseguenze immediate sul suo contratto: il Girona, infatti, starebbe valutando l’attivazione di una clausola per interrompere subito il prestito e rispedire il portiere al Barcellona a causa dell’infortunio. Colloqui urgenti tra i due club sono in corso.

Per ter Stegen si tratta dello scenario peggiore possibile in ottica nazionale. Salterà con certezza le amichevoli di fine marzo contro Svizzera e Ghana. Ma è la prospettiva a lungo termine a preoccupare: il CT tedesco Julian Nagelsmann e il direttore Rudi Völler hanno più volte sottolineato come il minutaggio sia un requisito fondamentale per la convocazione al Mondiale in Nord America. Se ter Stegen dovesse tornare da infortunato a Barcellona, dove non ha alcuna prospettiva tecnica, le sue chance di partecipare al torneo iridato si ridurrebbero al lumicino.