Salernitana, infortunio Verdi: affaticamento! Salta il Milan… Subito tegola per Nicola in vista del match di sabato

«Affaticamento muscolare per Simone Verdi che ha svolto un lavoro atletico specifico», così comunica la Salernitana nel report odierno.

L’attaccante granata non sarà pertanto a disposizione per la gara in programma sabato sera contro il Milan.