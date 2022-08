Infortunio Wijnaldum, probabile operazione: i tempi di recupero

La notizia di ieri della frattura alla tibia di Gini Wijnaldum ha colpito i tifosi della Roma e non solo, ora si valuta l’operazione

Uno scontro fortuito con Felix in allenamento è costato caro all’olandese che ora dovrà decidere cosa fare. In caso di operazione dovrebbe restare fuori per 2-3 mesi, al contrario dovesse decidere di scegliere la terapia conservativa un paio in più. La certezza è che la Roma e Mou lo riavranno nel 2023.