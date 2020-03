Infortunio Zaniolo, il papà: «Convocazione in Nazionale non scontata»

Igor Zaniolo, padre del centrocampista della Roma, ha parlato dell’infortunio del numero 22 giallorosso, in ottica Europei

IGOR ZANIOLO – «Dire di essere contenti sarebbe offensivo verso chi sta perdendo la vita e sta lottando negli ospedali. Per lui è un piccolo vantaggio, ma prima di tutto deve pensare a recuperare e tornare quello che era prima dell’infortunio. Non è così scontato che rientri in campo e venga subito convocato. Quando avrà dimostrato di essere il Nicolò che tutti conoscevamo, allora Mancini farà le sue scelte e sono sicuro che lo prenderà in considerazione».