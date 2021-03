Infortunio Zapata: chiesto il cambio. Problema al ginocchio

Duvan Zapata è costretto ad arrendersi nel corso di Inter-Atalanta: problema al ginocchio per l’attaccante colombiano della Dea

Finisce al 70′ la gara di Duvan Zapata contro l’Inter: il possente attaccante colombiano è costretto al cambio alla metà del secondo tempo per un problema al ginocchio. Gasperini inserisce dunque Muriel.

Zapata si accomoda in panchina con la borsa del ghiaccio sul ginocchio: restano da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello con il Real Madrid in Champions League.