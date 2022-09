Infortunio Zapata, le condizioni dell’attaccante dell’Atalanta

Infortunio Zapata, le condizioni dell’attaccante colombiano dell’Atalanta: il comunicato dei bergamaschi

Brutto infortunio per Zapata. Lesione alla coscia sinistra per l’attaccante dell’Atalanta, come comunicato dallo stesso club orobico.

IL COMUNICATO – «Per quanto riguarda Zapata, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore».