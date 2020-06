Otto nuovi casi di positività al Coronavirus in Inghilterra: si tratta di calciatori e membri degli staff di club della Championship

In Inghilterra sono emersi nuovi casi di positività al Coronavirus. Otto persone, tra calciatori e membri degli staff di sei club diversi della Championship, non hanno superato i 2213 test effettuati negli ultimi giorni.

Inoltre, anche in League One sono stati trovati due positivi. Nessuna preoccupazione, invece, in League Two.