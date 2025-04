Inghilterra, ecco i primi verdetti: Leeds e Burnley promosse in Premier League

Inghilterra, il Leeds di Gnonto e il Burnley di Koleosho promosse in Premier League con due giornate di anticipo

Primi verdetti in Championship: nella giornata di Pasquetta, Leeds e Burnley hanno festeggiato il ritorno in Premier League con due vittorie decisive. I Whites, guidati da Daniel Farke, hanno travolto lo Stoke City per 6-0 a Elland Road, trascinati anche da Wilfried Gnonto, protagonista con sette gol e cinque assist in stagione. Il Burnley di Scott Parker, invece, ha superato 2-1 lo Sheffield United, centrando la promozione immediata dopo la retrocessione dello scorso anno. Tra i protagonisti anche l’italiano Luca Koleosho, autore di due reti in 27 presenze.

In Premier League, invece, è arrivata l’amara retrocessione del Leicester. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Liverpool – firmata da Alexander-Arnold – le Foxes, reduci da una sola stagione nella massima serie, sono condannate matematicamente alla Championship come prima di loro il Southampton. Il club ha commentato con ironia la notizia sui social, mentre lo storico capitano Jamie Vardy ha espresso tutta la frustrazione per la stagione fallimentare, definendola «una vergogna» e chiedendo scusa ai tifosi per le delusioni.