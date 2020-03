Inghilterra, Southgate: «Non pensiamo a Euro 2020. Gli eroi sono altri»

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Southgate ha scritto una lettera per la popolazione britannica durante l’emergenza Coronavirus

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha pubblicato una lettera per la popolazione britannica: «Avremmo dovuto giocare la prossima settimana e rappresentarvi in estate, ma non è il momento adesso per noi di metterci al centro della scena. Gli eroi saranno gli uomini e le donne che continueranno a lavorare instancabilmente nei nostri ospedali e centri medici per prenderci cura dei nostri amici e famiglie».

«Non riceveranno il plauso individuale, ma sappiamo tutti che la loro importanza va oltre qualsiasi cosa facciamo in campo. Quando torneremo a giocare sarò un momento in cui non solo il nostro paese a anche il resto del mondo sarà sulla strada della ripresa. Speriamo di essere più vicini che mai e pronti per questa bella distrazione che il calcio può portare. Giocheremo gli Europei la prossima estate e non dovremmo spendere altro tempo a pensarci».