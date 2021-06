Inghilterra, partenza a razzo: non era mai successo agli Europei

L’Inghilterra non tradisce le aspettative della vigilia e conquista i tre punti a Wembley contro la Croazia: basta un gol di Sterling sullo splendido assist di Philipps. Partenza con il piede giusto per la nazionale dei Tre Leoni.

Partenza inedita ad un Europeo: la nazionale inglese, infatti, non aveva mai vinto la prima gara della manifestazione rompendo questa maledizione contro la Croazia.

England win the opening game of the Euros for the first time in their history! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0IS9EBQc1y

— ESPN FC (@ESPNFC) June 13, 2021