Iniesta: «Ho sempre avuto fiducia in me stesso» – VIDEO

Andres Iniesta ha ripercorso la sua carriera affermando di non aver mai avuto paura o qualche tipo di complesso

Andres Iniesta ha a ripercorso la sua carriera ai microfoni di “La Liga”. Queste alcune parole del centrocampista spagnolo.

FIDUCIA – «Mi sono sempre e solo considerato un giocatore di calcio. Non ho mai avuto nessun tipo di paura, complesso, perchè semplicemente ho sempre avuto fiducia in me stesso e nelle mie possibilità. Non ho mai avuto dubbi su questo, neppure un istante, di quello che sentivo dentro e del mio valore come giocatore. E poi ognuno deve imparare ad accettarsi per quello che è. Io non ho mai letto in nessun libro che per giocare a calcio devi essere 180 cm per 78 kg. Ognuno ha le sue caratteristiche, le sue virtù e i suoi difetti, che cerca di migliorare. E da lì è la fiducia in se stessi che spinge a superare i propri limiti”»