Da panchinaro a leader: il mondo di Insigne si è capovolto in un solo anno

L’Italia affronterà il Portogallo in Nations League, a San Siro. Lorenzo Insigne torna a Milano dopo la panchina con la Svezia, da leader azzurro

E’ passato un anno dalla notte nefasta di Italia-Svezia. L’Italia del pallone ha voglia di cancellare definitivamente quella notte. Un anno dopo, la Nazionale è di nuovo di scena a San Siro e sembra aver ritrovato l’appeal dei tempi migliori: stadio esaurito per vedere gli azzurri! La Nazionale scenderà in campo stasera per sfidare il Portogallo in Nations League e la gara non sarà come le altre per Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli sarebbe potuto diventare il salvatore della Patria contro la Svezia ma sappiamo com’è andata a finire.

Oggi Lorenzo può dimostrare, ancora una volta, che Ventura ha sbagliato. Un anno dopo l’incomprensibile panchina con la Svezia, Lorenzo si ripresenta a Milano da leader. Lorenzo non ha mai giocato da titolare a San Siro con la maglia azzurra (per 3 volte in panchina) e stasera si caricherà l’Italia sulle spalle. L’attaccante del Napoli è fermo a quota 4 gol in azzurro, uno per ogni ct avuto (Prandelli, Conte, Ventura, Di Biagio). A San Siro ha già segnato 3 gol, tutti e 3 contro il Milan. Stasera è chiamato a una grande prova.