Insigne nel video Adidas con Luchè: «Una rivincita per chi veniva dal niente»

Il primo video di Lorenzo Insigne dopo la sponsorizzazione Adidas che lo ritrae insieme al rapper Luchè ex Co’Sang

In casa Napoli è già pronta la rivoluzione. Quest’oggi l’Adidas ha avviato la collaborazione con il calciatore Lorenzo Insigne, diventando il primo sponsor tecnico a siglare un accordo con la società di De Laurentiis per poter utilizzare l’immagine di un tesserato azzurro. Cambia il vento, dunque, in quel di Fuorigrotta: un accordo che sarà importante anche in vista della prossima sessione di calciomercato, quando non ci sarà più l’ostacolo dei diritti d’immagine.

Per celebrare il nuovo corso, questo il primo video in cui Lorenzo Insigne posa in maglia Adidas e racconta il suo rapporto con il calcio e la città di Napoli. Con un ospite d’eccezione: il rapper napoletano Luchè, anche lui sponsorizzato Adidas. Il cantante di Marianella, all’anagrafe Luca Imprudente, è stato uno dei due ex membri fondatori dei Co’ Sang: «Da bambino ho imparato a giocare a pallone per le strade della mia città. Ero sempre in giro, anche quando i miei amici andavano al cinema, in sala giochi o in discoteca, io passavo le ore a rincorrere la palla, con il sogno in testa di diventare un calciatore. Questa è la città dove sono nato, per un ragazzino ambizioso come me fa parte della Nazionale e sfidare i più grandi club europei è stata una rivincita. Una rivincita per chi viene dal niente, ma che dal niente sa tirare fuori tutto ciò che ha».