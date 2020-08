Insigne: «Napoli, reazione da grande» – VIDEO

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Barcellona

«C’è rammarico perché nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo. Però siamo stati bravi a non abbassare la testa perché, prendendo tre gol qui al Camp Nou, non abbatterci è stato importante. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, siamo stati bravi a non disunirci».