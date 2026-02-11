Insulti razzisti Balotelli, vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell’attaccante: «Spero che vengano presi provvedimenti seri»

Insulti razzisti Balotelli, cori vergognosi durante Dubai City-Al Ittifaq. La denuncia dell’attaccante sui social dopo quanto successo

Il calcio torna a mostrare il suo lato peggiore, e la vittima è Mario Balotelli. L’attaccante italiano, oggi in forza all’Al Ittifaq, è stato protagonista suo malgrado di un vile episodio di razzismo durante l’ultima trasferta di campionato.

Il fatto è accaduto durante il match contro il Dubai City FC, terminato con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa. Ma il risultato sportivo è passato tristemente in secondo piano di fronte a quanto udito dal campo.

L’accusa shock: “Insulti inaccettabili”

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso “SuperMario”. Il centravanti ha affidato ai social il suo sfogo amaro subito dopo il fischio finale. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Balotelli ha riportato le parole esatte che gli sono state rivolte mentre si trovava sul terreno di gioco: “Ho ricevuto diversi insulti razzisti durante la partita di oggi, continuavano a dirmi ‘Vai a mangiare banane’. Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel calcio né nella società”.

Un attacco diretto e circostanziato che svela un clima ostile inaspettato anche nella nuova avventura calcistica in Medio Oriente.

L’appello alle istituzioni: “Ora basta”

Balotelli non si è limitato a raccontare l’episodio, ma ha preteso un intervento deciso da parte delle autorità calcistiche locali e internazionali. “Sto parlando apertamente per sensibilizzare l’opinione pubblica, non solo per me stesso, ma per tutti i giocatori che hanno subito questo trattamento”, ha scritto il classe ’90, ergendosi ancora una volta a difensore dei diritti dei calciatori discriminati. “Ora è abbastanza. Io da sempre condanno ogni atto di razzismo, non me l’aspettavo qui”.

La chiosa finale è una richiesta formale di giustizia sportiva: “Spero che vengano presi provvedimenti seri per evitare che questo si ripeta“. La palla passa ora alla Federazione, chiamata a rispondere con fermezza a un episodio che macchia l’immagine del calcio internazionale.