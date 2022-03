Insulti Zaniolo, la famiglia «È una vera e propria istigazione alla violenza». E si dice pronta ad agire per vie legali

L’edizione odierna de Il Messaggero riporta il messaggio dei genitori di Nicolò Zaniolo in seguito all’ondata di insulti ricevuta via social e non solo. Ecco le loro parole della famiglia del centrocampista della Roma.

IL MESSAGGIO – «Alla luce di quanto avvenuto – peraltro ampiamente riportato dagli organi di stampa – riguardo vili minacce, gravi ingiurie e vergognose aggressioni verbali da parte di terzi nei confronti della nostra famiglia – e soprattutto di una minore all’interno di un istituto scolastico – abbiamo conferito mandato all’avvocato Antonio Conte, del foro di Roma, di presentare formali querele nelle sedi opportune, in primis verso la polizia postale al fine di individuare gli account social responsabili di tale condotte. Abbiamo mandato al nostro legale di valutare, anche articoli apparsi su alcuni giornali che hanno posto in essere una vera e propria istigazione alla violenza nei confronti di nostro figlio Nicolò»