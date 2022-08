Inter Acerbi, si attende soltanto l’ok dei nerazzurri: i dettagli

Inter e Lazio hanno trovato l’accordo per Acerbi, ora manca soltanto l’ok finale dei nerazzurri per chiudere

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche l’intesa con il difensore per il suo arrivo ma i nerazzurri devono dire l’ultimo sì per chiudere. La trattativa si chiuderà, c’è fiducia e il centrale è atteso a Milano. Operazione in prestito con riscatto fissato a 4 milioni.