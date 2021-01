Inter, addio F.C. Internazionale Milano: a marzo cambia nome e stemma

Restyling in casa Inter anche se non si parla di mercato: da marzo la società nerazzurra non si chiamerà più così. I dettagli

Non ci sarà più la F.C. Internazionale Milano, o almeno non avrà più questo nome. A partire da marzo, come riporta Il Corriere della Sera, la società nerazzurra cambierà nome e stemma.

Si chiamerà Inter Milano con l’addio anche al classico logo disegnato da Giorgio Muggiani. A sotituirlo uno stemma minimal riconoscibile nelle lettere IM che richiamano il mantra “I’m Milano”.