Inter, annullata la conferenza stampa di Simone Inzaghi: ecco il motivo

Inter, niente conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan

Niente conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia di Inter Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. La decisione è legata al lutto per la morte di Papa Francesco, scomparso ieri all’età di 88 anni. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro, d’accordo con l’allenatore, ha scelto di annullare il consueto appuntamento con i media in segno di rispetto per l’evento, optando per un profilo basso in un momento delicato.

Diversa la posizione del Milan, che ha confermato regolarmente la presenza del proprio tecnico in sala stampa. Conceicao, infatti, ha parlato come da programma alla vigilia della sfida.