Inter, Antonello: «Il nuovo San Siro perfetto per Milano»

Le parole dell’ad dell’Inter, Antonello: «Il progetto del nuovo San Siro è adatto ad una città innovativa come Milano»

l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello ha commentato i progetti del nuovo stadio di San Siro. Di seguito le sue parole.

«Inter e Milan sono sempre stati parte della vita sociale e della storia della città. Si tratta dunque di un investimento per tutta la città in quanto offrirà migliaia di posti di lavoro. Non lo definirei un progetto sul nuovo stadio, bensì una riqualificazione urbana polifunzionale. Rispetto al progetto presentato all’inizio sono state raddoppiate le aree verdi e sarà la zona più grande di Milano a traffico limitato“. Antonello ha poi aggiunto: “Ci sono obiettivi di natura sportiva, ma anche ambientale e sociale. Questo progetto non fa altro che confermare come Milano sia una città innovativa con lo sguardo rivolto al futuro. I tifosi vogliono vivere un’esperienza che non si limiti esclusivamente alla partita».