Nuovo San Siro, via al dibattito pubblico: la situazione

Il Comune di Milano ha disposto l’avvio del dibattito pubblico per il nuovo San Siro: le ultime sulla situazione

Come riferito dall’Ansa, il Comune di Milano ha disposto l’avvio del dibattito pubblico per la costruzione del nuovo San Siro.

LA SITUAZIONE – Il Comune di Milano dispone l’avvio del dibattito pubblico sul nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull’area del Meazza. Con una delibera l’amministrazione ha infatti preso atto dell’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dai club. Il dibattito pubblico, come ha spiegato ieri il sindaco, Giuseppe Sala, dovrebbe partire il 28 settembre. Il progetto delle squadre è stato ritenuto completo anche dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, per la quale il procedimento può quindi considerarsi correttamente instaurato. Sarà il Coordinatore, individuato dall’amministrazione nella persona di Andrea Pillon con il supporto della società Avventura Urbana Srl, a redigere il documento di progetto e di dibattito, che illustrerà le principali tappe del processo, il calendario degli incontri, le modalità di ascolto e partecipazione dei cittadini interessati.

L’aggiornamento dei club recepisce le condizioni richieste dal Comune, in particolare sui tre punti fondamentali contenuti nella delibera di Giunta del novembre scorso. L’ adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di Governo del Territorio approvato con riferimento alla Grande Funzione Urbana (GFU) San Siro, pari a 0,35 mq. La riconfigurazione a distretto sportivo dell’area ove attualmente insiste il Meazza con valorizzazione e incremento del verde. L’aggiornamento, nella successiva fase progettuale, del Piano Economico Finanziario. Secondo lo studio dei club, il nuovo stadio, per una capienza di circa 60mila posti, sarà corredato da una serie di funzionalità di servizio integrate, quali punti vendita/ristoro e spazi per accoglienza. La riconfigurazione dell’area prevede oltre 100mila mq di verde, per il 65% attrezzato per il gioco e lo sport. (ANSA).