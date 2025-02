Inter, 3 è il numero perfetto: i punti, gli autogol e le reti di Arnautovic. L’austriaco troverà più spazio dopo essersi sbloccato in campionato?

ll giudizio sulla prestazione di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, con il gol decisivo contro la Fiorentina. Tutti i dettagli

L’Inter fa 3 nel 2-1 alla Fiorentina. É il numero delle autoreti a favore in questa stagione e anche dei gol messi a segno da Arnautovic, entrato al posto di Thuram e rivelatosi fondamentale per la conquista dei 3 punti (per l’appunto). I nerazzurri avevano goduto di atti di autolesionismo altrui in altre due gare. Alla terza giornata di campionato era stato l’atalantino Djimsiti a deviare nella propria porta un cross di Thuram. In Champions League, sempre a San Siro, l’autorete era arrivata da Lukeba su punizione di Dimarco ed era stata l’azione che aveva determinato la vittoria dei padroni di casa sul Lipsia.

Quanto al bomber austriaco, ieri bravissimo ad approfittare di un calibrato invito da parte di Carlos Augusto per deviare di testa nella porta di De Gea, i gol precedenti in Coppa Italia contro l’Udinese e in Europa League con la Stella Rossa. Chissà se dopo essersi sbloccato anche in campionato in Inter-Fiorentina Marko avrà più spazio, anche se è dovuto uscire per un fastidio fisico, non ha troppi minuti nelle gambe.