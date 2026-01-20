Inter Arsenal, quale sarà la chiave della partita. C’è un aspetto che farà la differenza a San Siro: l’analisi non lascia dubbi

Inter Arsenal, ecco la chiave della partita. Quale aspetto farà la differenza a San Siro nella sfida di Champions League: l’analisi tattica

Tutti gli occhi saranno puntati sui bomber, da Lautaro Martinez al rientrante Marcus Thuram, fino ai temibili attaccanti ospiti come Viktor Gyökeres e Bukayo Saka. Eppure, la supersfida di Champions League tra Inter e Arsenal potrebbe essere decisa da un dettaglio che dettaglio non è: i calci piazzati. Analizzando i numeri della stagione 2025-26, emerge un dato inequivocabile: le due squadre hanno costruito le loro fortune su schemi codificati da fermo. Se il calcio è movimento, a San Siro stasera vincerà chi saprà sfruttare meglio i momenti statici. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Il fattore Palombo per Chivu

In casa nerazzurra, la “mente” dietro i 16 gol stagionali arrivati da palla inattiva (di cui 12 in Serie A, record del campionato) ha un nome e un cognome: Angelo Palombo. L’ex bandiera della Sampdoria, voluto fortemente nello staff tecnico da Cristian Chivu sta svolgendo un lavoro maniacale. I due, che avevano collaborato già a Parma, hanno trasformato i corner in rigori in movimento: con 9 reti da angolo, l’Inter è seconda in Europa solo agli avversari di stasera. Chivu ha inoltre annunciato una novità tattica difensiva per arginare gli inglesi: “Continueremo a difendere a zona”, memore delle sofferenze patite in passato.

Arsenal, la macchina da guerra di Jover

Se l’Inter spaventa, l’Arsenal terrorizza. I Gunners guidati da Mikel Arteta hanno numeri mostruosi: 28 gol totali da palla inattiva in stagione (24 tra punizioni e corner, più 4 rigori). Il merito è di Nicolas Jover, lo specialista tattico francese entrato nello staff nel 2021 e diventato una sorta di guru a Londra, tanto da meritarsi un murales fuori dall’Emirates Stadium. Lo schema è letale: battute precise di Saka o Declan Rice, e inserimenti fisici del difensore brasiliano Gabriel Magalhães o di Ben White (a segno in semifinale di Carabao Cup contro il Chelsea). Al “Meazza” risuonerà il coro dei tifosi inglesi “Set-piece again!” (“Ancora un calcio piazzato”): l’Inter è avvisata, stasera non sono ammesse distrazioni in area.