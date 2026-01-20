Inter Arsenal, la partita di Nicolò Barella: perchè Chivu lo ha cambiato per primo? Ecco cosa è successo

Inter Arsenal, l’approfondimento su Barella che ha vissuto da protagonista la sfida valida per la settima giornata di Champions League

Inter Arsenal è stata una delle partite di cartello della settima giornata della fase campionato della Champions League 2025-2026. Ecco l’approfondimento su Nicolò Barella.

Primo tempo: il primo pallone lo tocca per aiutare Luis Henrique a uscire da una pressione alta dell’Arsenal, partito subito bene. Al 15′ è un suo bello stop a seguire a permette alla squadra di salire bene, sullo sviluppo prolungato dell’azione applaude il cross di Dimarco indirizzato a lui ma troppo lungo: è comunque il primo segnale di risveglio offensivo dei nerazzurri dopo la rete londinese. Il gol dell’1-1 lo vede partecipare: Sucic colpisce con successo dal limite dopo una conclusione del centrocampista sardo respinta. A metà primo tempo lo si vede essere l’uomo più avanzato nel pressing sul portiere Raya e non è la prima volta che si mostra come l’uomo dell’Inter più intenzionato ad aggredire alto. Al 27′ Barella si lamenta con Sucic che in fuga verso la porta non premia la sua sovrapposizione a sinistra e serve troppo tardi Thuram, che calcia forte ma in modo sballato a non troppi metri dalla porta. Il numero 23 peraltro è il primo a invitare i compagni a non pensare più all’opportunità del vantaggio sfumata. Sul 2-1 è Barella a provare a impedire a Trossard la sponda decisiva, palla sulla traversa e deviazione vincente di Gabriel Jesus di testa a ridosso della linea di porta. La risposta dell’Inter arriva proprio da calcio d’angolo: Nicolò lo batte corto, poi sullo sviluppo Lautaro commette un fallo. Al 37′ intervento di Lewis-Skelly deciso sulla linea di fondo, l’interista finisce a terra ma non si lamenta. Su una ripartenza un minuto dopo, che Luis Henrique concluderà fuori, Eze travolge Barella a palla lontana ma l’arbitro non estrae il cartellino. A un minuto dall’intervallo si scambia le parti con Luis Henrique, che da posizione più interna allarga a destra dove il 23 fa partire un buon cross d’interno che non viene raccolto da alcun compagno. Nel recupero ha coraggio sulla pressione di Gabriel Jesus, esce bene ma non riesce a uscire dall’imbuto nel quale l’Inter è costretta.

Secondo tempo: subito un break alto dell’Inter, Barella allarga per Lautaro un pallone troppo esterno, ma il cross del Toro è comunque pericoloso. Al 50′ Fabio Caressa su Sky sottolinea come Barella si muova molto senza palla e non venga però premiato dai passaggi dei compagni. Un minuto dopo prova a disturbare Eze al limite dell’area, il giocatore dell’Arsenal riesce a tirare senza potenza però. Un colpo di tacco per Dimarco inseritosi in area non passa, poi in ripiegamento va a interrompere irregolarmente Gabriel Jesus. Al 57′ l’interista non riesce a tenere in campo un pallone dopo un contrasto con Lewis-Skelly, cliente non facile da affrontare. Al 63′ Barella viene richiamato da Chivu per Frattesi, primo cambio del mister insieme a Esposito per Lautaro: due leader vengono sostituiti un po’ a sorpresa, evidentemente il tecnico preferisce nel ruolo di assaltatore un giocatore che – ad esempio in Nazionale – ha queste caratteristiche.

