Inter, Ashley Young al Coni per effettuare le visite mediche prima della firma. Conte ha il suo primo rinforzo di gennaio

È il giorno di Ashley Young all’Inter. Il terzino, ormai ex Manchester United, è atterrato in mattinata all’aeroporto di Malpensa e si è spostato immediatamente al Coni per effettuare le visite mediche.

Una volta superate sarà il momento della firma sul contratto. Conte ha così il primo acquisto di questo mercato invernale in attesa degli ulteriori botti.