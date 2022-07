Inter, Asllani: «Voglio lo scudetto. Vi racconto i primi giorni in nerazzurro»

Il neo centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni sulla nuova avventura

Kristjan Asllani, nuovo centrocampista dell’Inter, si è raccontato in un’intervista concessa a DAZN.

INCONTRO LUKAKU – «Era la prima volta e abbiamo parlato per una mezz’oretta al centro medico: anche lui mi sta dando una grossa mano con il processo d’integrazione».

RITIRO – «Sono stati giorni bellissimi, sta andando tutto bene, abbiamo già fatto due amichevoli. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, mi sento molto bene. Appiano Gentile è molto grande, non ero abituato. Gioco con ragazzi che prima guardavo alla tv».

NUOVA ESPERIENZA – «Con Inzaghi non ho ancora parlato della mia posizione, ma lui sa che sono disposto a giocare da tutte le parti. Posso giocare in ogni ruolo del centrocampo. L’anno scorso a Empoli ho giocato principalmente da play davanti alla difesa, ma posso ricoprire tutti i ruoli. Fisicamente sto molto bene. Empoli? Devo ringraziare il mister Andreazzoli e il presidente Corsi per avermi dato l’opportunità di giocare. Quando non mi alleno mi godo la famiglia, non gioco alla Play e nemmeno al fantacalcio. Ora vorrei vincere lo scudetto».

