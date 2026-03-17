Inter Atalanta, caos a Bordo Cam: l’espulsione di Chivu, la rabbia di Frattesi e la rissa finale! Tutti i retroscena da San Siro

Inter Atalanta, a Bordo Cam sono stati svelati tutti i retroscena relativi alla sfida di San Siro. Ecco cosa è successo

La nuova puntata del format sportivo Bordo Cam trasmesso su DAZN ha portato alla luce dettagli inediti e dialoghi carichi di adrenalina riguardanti il rovente pareggio tra Inter e Atalanta. Le immagini esclusive catturate a pochi passi dal terreno di gioco offrono una prospettiva drammatica della rabbia di Cristian Chivu e dei suoi giocatori, in una serata complicata che ha visto i nerazzurri frenare la propria corsa scudetto salendo a quota 68 punti in classifica.

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Il labiale di mister Chivu e il caso Dumfries

Il racconto curato da Davide Bernardi si sofferma in modo particolare sull’episodio controverso che ha portato al pareggio orobico. Mentre Ederson urlava all’arbitro Manganiello «”È scivolato, è scivolato”», Chivu indicava con insistenza la punta del piede di Dumfries, cercando di mostrare al quarto uomo i segni evidenti del presunto contatto subito.

Le telecamere hanno immortalato gli attimi esatti dell’espulsione del tecnico: nessun insulto rivolto alla terna, ma un plateale ingresso in campo a braccia aperte, esclamando ripetutamente: «”È fallo tutta la vita!”». Di fronte alla giustificazione del direttore di gara (“È scivolato, Denzel”), anche Mkhitaryan è apparso visibilmente incredulo, replicando con assoluta fermezza: «”Ma che è scivolato? Come scivolato?”».

Il rigore negato e le scintille nel post-partita

Il clima agonistico si è ulteriormente infiammato per un calcio di rigore reclamato da Frattesi. Le immagini mostrano un dialogo serrato tra i due compagni di Nazionale: «”M’hai preso, Scalvo. Te lo giuro su mia madre”», sono state le parole dell’interista, a cui Scalvini ha risposto scuotendo il capo. Al termine del check silente del VAR, Frattesi è esploso contro Manganiello: «”Neanche un controllo? Ma come fate?”».

Una tensione palpabile che è inevitabilmente sfociata in rissa dopo il triplice fischio finale. Protagonista del parapiglia Kolarov, artefice di un acceso diverbio prima con De Roon e poi con Djimsiti. I due sono arrivati a “promettersele” in mezzo al campo prima di essere faticosamente separati dai compagni.