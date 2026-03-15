Inter Atalanta, il retroscena sul Var Gariglio: era stato dismesso dalla Can! Monta la rabbia dei nerazzurri per gli episodi arbitrali

Il pareggio tra Inter e Atalanta ha lasciato un clima pesantissimo in casa nerazzurra, soprattutto per gli episodi arbitrali che hanno segnato il finale della gara. La squadra di Cristian Chivu ha contestato con forza sia la dinamica che ha portato al gol bergamasco sia soprattutto un’azione nell’area atalantina che ha acceso la rabbia del pubblico e dei giocatori interisti. A San Siro, infatti, la sensazione del mondo nerazzurro è stata quella di aver subito una decisione pesante in un momento chiave del match, tanto che al triplice fischio l’arbitro Gianluca Manganiello è stato circondato da diversi calciatori dell’Inter in cerca di spiegazioni.

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La Gazzetta dello Sport ricostruisce il silent check del Var

Nel suo approfondimento, La Gazzetta dello Sport ha ricostruito il retroscena legato alla gestione dell’episodio da parte della sala Var. Secondo la rosea, durante l’azione contestata l’Inter ha chiesto a gran voce il calcio di rigore, con Aleksandar Kolarov, collaboratore dello staff tecnico nerazzurro, indicato tra i più partecipi nelle proteste dalla panchina. Anche dagli spalti si è alzata una forte contestazione nei confronti di Manganiello. Il punto centrale, però, è stato il controllo dalla sala video: il Var Gariglio, ex arbitro di campo oggi impiegato stabilmente nel ruolo di video ufficiale, ha confermato la decisione presa sul terreno di gioco, ritenendo che non ci fossero gli estremi per configurare un chiaro errore. Per questo motivo non è stato richiamato l’arbitro all’On Field Review e il gioco è proseguito senza il penalty richiesto dai padroni di casa. Come ricorda la rosea, Gariglio era stato dismesso dalla Can, nel 2023, dopo appena 19 gare di A in sei stagioni, e poi ”promosso” al Var.

Un episodio che pesa sul risultato e riaccende il finale di stagione

La partita si è così chiusa sull’1-1, un risultato che lascia molti rimpianti ai nerazzurri e che, inevitabilmente, riapre discussioni sia sulla corsa al vertice sia sulla gestione arbitrale dei momenti decisivi. Il pubblico di San Siro ha accompagnato il finale con fischi e cori contro la direzione di gara, mentre l’Inter ha scelto nelle ore successive una linea molto dura sul piano del malcontento interno. Al di là delle interpretazioni, resta il fatto che quell’episodio ha inciso pesantemente sull’umore della squadra di Chivu, ora chiamata a ritrovare lucidità e concentrazione per non disperdere quanto costruito finora in campionato.