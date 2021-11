Inter, attacco straripante: nerazzurri secondi solo al Chelsea. Il dato

L’attacco dell’Inter fa faville, con numeri da capogiro. In Europa i nerazzurri sono secondi solo al Chelsea

In questo inizio di stagione l’Inter ha messo in mostra un reparto offensivo semplicemente sensazionale. I nerazzurri hanno infatti il miglior attacco del campionato con 28 centri in undici giornate (34 contando anche le reti europee).

La vera forza della formazione di Inzaghi è la capacità di trovare la via del gol con marcatori sempre diversi. I nerazzurri sono andati in gol con 12 giocatori diversi in campionato, 15 se il discorso si allarga all’Europa. Numeri impressionanti, che fanno della formazione di Inzaghi la migliore squadra europea per numero di marcatori diversi dopo il Chelsea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

