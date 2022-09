Inter Barcellona, al via la vendita libera dei tagliandi

Inter-Barcellona: inizia la vendita libera per i tagliandi della terza partita del Gruppo C della Champions League

Inizia oggi la vendita libera per Inter-Barcellona. Dopo il successo contro il Viktoria Plzen, martedì 4 ottobre l’Inter sfida i blaugrana allo Stadio San Siro per la terza gara del GRUPPO C con fischio d’inizio alle ore 21.

Il big match di Champions League contro la formazione catalana sarà il secondo appuntamento casalingo per i nerazzurri nella competizione e come sempre sarà fondamentale la voce, il calore e il sostegno dei tifosi interisti.