Inter Barcellona 4-3 dopo i supplementari. Frattesi: «È successo l’incredibile. Gol? Sono sempre l’ultimo a mollare»

Decisivo con il gol vittoria del 4-3 ai supplementari di Inter Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Davide Frattesi in merito alla qualificazione in finale di Champions League.

CHE PARTITA E’ STATA – «Credo di esser fortunato ad aver finito la partita perché ho urlato talmente tanto che mi girava la testa, vedevo tutto nero. per fortuna che c’era il gel. Devo ringraziare tutti i fisioterapisti, l’altro ieri mi sono stirato e abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci stasera. Il gol lo dedico a loro».

LE EMOZIONI – «Incredibile, veramente. Non so che dire. Dopo Monaco pensavo di non poter ripetere qualcosa del genere come emozioni, stasera è successo l’incredibile».

SEMPRE IO QUESTI GOL ALLO SCADERE? – «Credo che questo faccia parte un po’ della mia carriera. Non mi è stato dato questo talento incredibile, ma in quello che ho fatto sono sempre stato l’ultimo a mollare e il primo a crederci».

IL GOL DI ACERBI – «Non ci credevo. Sul 3 a 3 continuavo a dire a Marcus (Thuram, ndr) che era stanco di stare tranquillo perché passavamo noi. Anche se ero in panchina è come se avessi giocato, è durata veramente 120 minuti».