Inter Barcellona, Inzaghi lancia Onana: nuova chance per il portiere

In vista di Inter Barcellona, tra i pali nerazzurri, Simone Inzaghi schiererà Onana al posto di Handanovic: le ultime

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter tra i pali della propria porta vedrà Onana al posto di Handanovic per la gara contro il Barcellona.

Scelta ripagata? Questo lo si saprà solamente stasera, ma è certo che Inzaghi spera di avere risposte positive in un ruolo in cui non ha avuto le giuste garanzie nell’ultimo periodo.