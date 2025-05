Inter Barcellona, è già polemica sui social! Braccio di Acerbi e i blaugrana reclamano il rigore. Il VIDEO dell’intervento e il motivo della decisione

Si infiamma Inter Barcellona con i blaugrana che hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco col braccio di Acerbi in area di rigore. Il tocco, come visibile dal video già virale sui social, c’è stato ma potrebbe essere stato visto come involontario dall’arbitro e dal VAR che ha fatto un check prima di far ripartire l’azione.