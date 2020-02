Inter, Bastoni potrebbe saltare anche il Ludogorets: le ultime

Inter, Alessandro Bastoni, dopo la gara con la Lazio, potrebbe saltare anche la gara con il Ludogorets: ecco le ultime

L’Inter potrebbe dover fare a meno di Alessandro Bastoni anche nella gara contro il Ludogorets. Il difensore classe 1999, esploso letteralmente in questa stagione, ha saltato la gara di domenica sera contro la Lazio.

Come riportato da Gazzetta.it, Bastoni è alle prese con un attacco influenzale: possibile conferma per Godin, con l’inamovibile De Vrij. Turno di riposo per Skriniar, con D’Ambrosio pronto a rimpiazzarlo.