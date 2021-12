Inter, Bastoni vede la Roma: le ultime sull’infermeria nerazzurra

Simone Inzaghi deve fare i conti con diversi infortunati in vista di Roma-Inter. Le ultime sull’infermeria nerazzurra

Inzaghi spera di recuperare alcune pedine importanti in vista dell’importantissima sfida di campionato contro la Roma. Ancora ai box De Vrij, che prosegue il suo recupero dall’infortunio che si è procurato in nazionale, il tecnico potrà contare sul rientro di un big.

Si tratta di Alessandro Bastoni: fermato contro lo Spezia da una gastroenterite unita a febbre, lo staff medico conta di rimetterlo in piedi per la gara dell’Olimpico. Non saranno invece ancora a disposizione Ranocchia e Darmian, mentre Kolarov potrebbe recuperare per la panchina. Da valutare Vidal. A riportarlo è Tuttosport.

