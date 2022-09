Inter Bayern Monaco, le tre idee di Inzaghi per la scossa nerazzurra: le ultime

Simone Inzaghi ha in mente diversi cambiamenti per la scossa della su Inter contro il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta pensando a diversi cambi rispetto al derby dall’inizio. La catena di sinistra potrebbe cambiare. Dimarco insidia Bastoni e Gosens dovrebbe partire dal primo minuto. Dentro anche Dzeko a far coppia con Lautaro e in mezzo al campo anche Mkhitaryan potrebbe far riposare Barella. Inzaghi avrà ancora un giorno per decidere e capire la soluzione migliore per dare la scossa ai nerazzurri.