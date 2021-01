Inter, Bergomi: «Dzeko ti proietta in un’altra dimensione»

Beppe Bergomi ha esaltato il possibile arrivo di Edin Dzeko all’Inter

L’asse Milano-Roma è caldo con lo scambio Sanchez-Dzeko ancora in piedi. Ad esaltare il possibile arrivo del bosniaco all’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi.

ALTRA DIMENSIONE – «Chiaramente un affare del genere sarebbe un messaggio alle rivali e permetterebbe all’Inter di fare un ulteriore step di crescita. Quando arrivi a un certo livello, l’ultimo passo diventa quello più complicato da fare. Ma Dzeko, se arriva con la testa giusta, è proprio quel giocatore che ti proietta in una nuova dimensione».

DZEKO LAUTARO LUKAKU – «Di sicuro è impossibile vederli tutti e tre in campo insieme, mentre Sanchez permette a Conte di puntare anche sul tridente in caso di necessità, perché Alexis ha le qualità per ballare anche sulla trequarti, come abbiamo visto nell’ultimo derby. Con Edin però l’Inter avrebbe una carta in più da giocare contro le difese chiuse, perché col bosniaco puoi permetterti di alzare la palla, di buttarla in avanti e sfruttare il gioco aereo, cosa che oggi manca ancora a Lukaku. Romelu è devastante, ma nonostante il fisico, non è un gran colpitore di testa e i numeri lo dimostrano».