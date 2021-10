Inter, Bergomi su Dzeko: «Inzaghi ne esalta le caratteristiche»

L’ex nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato dell’inizio di stagione di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter

Edin Dzeko subito determinante per l’Inter dopo il suo arrivo dalla Roma. Il commento alla Gazzetta dello Sport di Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dei nerazzurri, sulle prestazioni del centravanti bosniaco.

«Onestamente sì, magari non nel numero di gol ma ero convinto che potesse avere un impatto così importante nella nuova realtà. Non lo conosco personalmente, ma si vede che è un ragazzo intelligente, un professionista serio che sa calarsi bene nei meccanismi di squadra. E nella struttura di gioco di Inzaghi, le qualità di Edin possono davvero esaltarsi. Aveva bisogno di nuovi stimoli: li ha trovati e si vede».

DIFFERENZE CON LA ROMA – «Beh, non dobbiamo dimenticarci di cosa è stato la Roma di Spalletti. Quella è stata sicuramente l’annata migliore e basterebbe analizzare i numeri: 29 in campionato e 10 in Europa. Spalletti è un allenatore che sa far volare i suoi attaccanti e metterli nelle migliori condizioni di esprimersi. Quindi diciamo che oggi stiamo vedendo una bellissima versione di Dzeko, non la migliore, ma comunque una determinante. Il gioco di Inzaghi è coinvolgente e crea tante occasioni, ma credo che contribuisca molto pure la possibilità di giocare accanto a un’altra punta».

